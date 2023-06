Faraoni espulso in Spezia-Verona, ecco cosa è successo (con l'errore di Nzola su rigore)

Tra il 66esimo e il 70esimo minuto di Spezia-Verona, spareggio salvezza di serie A, è successo di tutto. Shomurodov lanciato a rete salva Montipò per un gol che ormai sembra cosa fatta. Non per Faraoni che decide di difendere il 3-1 fin qui conquistato dal Verona deviando con la mano la palla destinata in fondo alla rete. Per l'arbitro Orsato nessun dubbio, rigore e cartellino rosso per il difensore scaligero.

Nzola, rigore sbagliato

Sul dischetto si presenta Nzola con l'occasione di riaprire il match accorciando le distanze, potendo poi contare sullla superiorità numerica per l'assalto finale. Ma l'attaccante dello Spezia si fa ipnotizzare da Montipò che si allunga e devia in calcio d'angolo il tiro dagli undici metri.