Mattia Faraoni sfida il giapponese K-Jee nel The Arena: dove vederlo su Dazn e a che ora

Lo spettacolo della Kickboxe e del Muay Thai torna a Campione d'Italia con il The Arena: Undisputed Fighting in cui sale sul rring Mattia Faraoni. Il campione romano torna a combattere e lo farà contro il giapponese K-Jee, former champion del K1 giapponese e avversario di grande luvello. Il match sarà composto da tre riprese per la categoria dei pesi massimi leggeri e andrà in scena domani 23 marzo a partire dalle 20.00.

Nel co-main event, il secondo incontro appuntamento più importante della serata, vedrà Lorenzo Di Vara cercare di conquistare la cintura mondiale Iska contro il campione europeo Dima Glevka nella categoria dei super-welter (70kg Muay Thai). Mirko Flumeri, invece, punta al titolo mondiale Wku contro Slavek Kucera nella categoria dei pesi leggeri (60kg K1). Nicolas Novati, del The King Fight Club, affronterà Tacine Khriji, già campione europeo Iska e che tenterà il doppio titolo per la categoria dei pesi welter (67kg Kickboxing). Infine, Alexandru Cazacinski si contenderà la cintura europea Iska con Andy Gonzales per i pesi piuma (57kg K1).

Dove vederlo

La serata che si terrà a Campione d'Italia sarà trasmesso in diretta esclusiva su Dazn con la telecronaca di Jack Brunelli. Oltre alla main card e ai match titolati, Dazn trasmetterà in diretta streaming anche gli altri incontri tra le star italiane e internazionali di Muay Thai e Fight Code di "The Arena: Undisputed Fighting".