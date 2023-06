Allegri a Montecarlo, appuntamento con l'Al Hilal. Offerta da 20 milioni all'anno, la Juve alla finestra

Ore calde per Max Allegri in vacanza a Montecarlo e immortalato sui social insieme a Martin Riha di mlmsportgroup. Dalla spiaggia di Larvotto Beach peró l’allenatore della Juventus potrebbe presto ritrovarsi protagonista di un vertice decisivo per il suo futuro. Proprio in queste ore, infatti, a Montecarlo è attesa una delegazione saudita da Riad per convincerlo ad accettare la corte del club arabo Al Hilal.

Allegri soprattutto per questioni familiari negli ultimi anni non hai mai preso in considerazione un’esperienza all’estero, ed ha ancora due anni di contratto con il club bianconero che ha detto di volet rispettare. Ma sul tavolo l’Al Hilal ha pronta un’offerta principesca: un biennale da 20 milioni netti a stagione, quasi il triplo dell’ingaggio della Juventus. Cifre che quanto meno rischiano di mettere in difficoltà le certezze bianconere, a breve è attesa la decisione di Max sul suo futuro prossimo.