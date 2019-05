Fantacalcio, da Emre Can a Dragowski: i nomi per la 35a giornata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La 35esima giornata si apre stasera con il derby di Torino. Se avete dubbi su chi schierare aspettate di vedere le formazioni ufficiali: da Cancelo a Kean, verso le 19/19.30 si dovrebbero sapere le scelte definitive dei due allenatori e potete fare le vostre scelte. Occhio, invece, ai ballottaggi nelle altre squadre. In casa Milan per esempio, che sfiderà lunedì il Bologna, ci sono diversi titolari che potrebbero non giocare: Bakayoko e Suso su tutti. Fate attenzione anche ai terzini del Napoli e al testa a testa argentino nell’Inter tra Lautaro Martinez e Icardi. Ecco tutti i nostri consigli.(oggi ore 20.30)Emre Can si può mettere per un buon voto, anche da difensore ha già fatto vedere che ci sa fare. Spinazzola dovrebbe partire titolare e può esaltarsi in un big match. Cuadrado è quello che convince meno, Bernardeschi rischia di uscire dopo un’ora. Ansaldi può essere la scommessa di giornata. Sì, potete schierarlo anche nel derby con la Juventus. Rincon e Meité sono a rischio cartellino così come anche Izzo in difesa. Aina è in dubbio e si può lasciare fuori.(domani ore 18)In questo Chievo si salvano solo i giovani: Vignato sta facendo bene e chi l’ha preso può lanciarlo, Depaoli può arrivare alla sufficienza. Non vi fidate di Stepinski che sembra già con la testa da un’altra parte. Kurtic è leggermente calato ma il bonus può arrivare quando meno ve l’aspettate: mettetelo a Verona, anche solo per un buon voto. Petagna a caccia di bonus. Ok Lazzari, è sempre una certezza. Bonifazi meglio di Cionek e Felipe.(domani ore 20.30)De Paul vorrà fare bene contro una delle squadre interessate a lui e in più è il rigorista della squadra, gara difficile per Okaka che affronterà Skriniar e de Vrij. Nainggolan sta tornando quello di una volta, dopo la perla con la Juve non si può lasciare fuori a Udine. Perisic in trasferta è una macchina da bonus: cinque gol su sette, merita un posto nel vostro centrocampo. Occhio al ballottaggio Lautaro-Icardi, D’Ambrosio può soffrire gli inserimenti di De Paul.(domenica ore 12.30)Pajac sta vivendo un buon momento e nell’ultimo turno ha trovato il bonus: in casa contro la Fiorentina si può schierare. Dragowski è tutt’altro che una pazzia, pensateci. Farias non è al 100%, Nikolaou avrà il difficile compito di contenere Muriel e Chiesa, che nonostante il periodo negativo dei viola è sempre l’ultimo a mollare e va messo. Mirallas e Biraghi possono faticare, meglio i centrali di centrocampo. Un nome su tutti? Veretout.(domenica ore 15)Chi ha Caicedo può lanciarlo perché è in forma, Immobile non si può lasciare fuori. Ok Correa, da titolare o subentrato. Marusic e Romulo convincono poco. Date ancora fiducia al Papu Gomez perché il bonus è dietro l’angolo. Buona idea Hateboer che su quella fascia si ritroverà Romulo fuori ruolo. Sì a Pasalic, anche a gara in corso sa spesso come colpire. Gosens e Castagne sono in ballottaggio e si possono evitare entrambi per non rimanere scoperti.(domenica ore 15)Sì a Kucka in casa, soprattutto dopo l’ultimo gol: quantità e qualità per il vostro centrocampo. Evitate Iacoponi e Gazzola che possono concedere qualcosa di troppo alla Samp. Defrel vuole riscattarsi dopo il ko contro la Lazio e queste sono le sfide nelle quali si esalta, Quagliarella è il capocannoniere del campionato e va sempre messo. Ferrari ha giocato solo tre partite con i compagni, lì dietro rischia di soffrire la velocità di Gervinho.(domenica ore 15)Ancora fiducia a Sensi che nel nuovo ruolo di mezz’ala offensiva si esalta sfornando gol e assist, sì a Rogerio e Lirola pronti a mettere il turbo sulla fasce. Berardi può trovare il jolly. Occhio a Duncan che rischia di non giocare, Djuricic è quello che convince meno. Pinamonti è un’idea valida se non avete alternative, non vi fidate di Sportiello. Evitate Ciofani per non rimanere in dieci, è indietro rispetto a Ciano.(domenica ore 18)Veloso è sempre pericoloso sui calci piazzati, Lapadula cerca bonus per trovare continuità e riscatto. Meglio lui di Kouamé, che si può lasciare fuori senza troppi rimpianti. Criscito può soffrire sulla fascia di Zaniolo. El Shaarawy è il giocatore più in forma della Roma e a Genova, da ex, può colpire. Ok Kolarov e Florenzi, ottima scelta anche Manolas che può prendere un buon voto.(domenica ore 20.30)Se avete Younes mettetelo e sfruttate il suo momento sì, Mertens non ha mai tradito nemmeno nei momenti difficili. Hysaj e Ghoulam vivono un ballottaggio perenne con Malcuit e Mario Rui, occhio a non rimanere in dieci. Pavoletti solo se non avete alternative migliori, a Napoli può faticare. Barella e Cragno (a sorpresa) possono essere due scommesse con i loro rischi e pericoli di insufficienze e malus.(lunedì ore 20.30)E’ vero che il Milan non sta vivendo un buon momento, ma questa può essere la giornata giusta per rilanciare Donnarumma. Meno i difensori: Musacchio viene da un brutto errore contro il Torino e va evitato, anche Abate convince poco. Pulgar e Dzemaili pronti a sfondare, i guizzi di Orsolini possono creare pericoli ai difensori avversari. Danilo e Lyanco sono un rischio contro Piatek.