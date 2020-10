Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della 4a giornata: fate spazio a Kolarov nel derby di Milano

Giornata di vigilia della 4a di campionato. Ultimi nodi da sciogliere al fanta, tra certezze, scommesse e giocatori che è meglio lasciare fuori. La nuova regola dei cinque cambi – introdotta alla ripresa della stagione scorsa – aiuta i fantallenatori perché si abbassa il rischio di prendere un sv e si possono schierare anche giocatori destinati alla panchina ma pronti a subentrare nel corso della partita (il Caicedo di turno, per intenderci). Il prossimo turno si apre con Napoli-Atalanta domani alle 15 e si chiuderà col posticipo del lunedì tra Verona e Genoa. Da dove possono arrivare i bonus? Ecco i nostri consigli.

NAPOLI-ATALANTA (Sabato ore 15)

Ospina rischia di prendere diversi malus, Di Lorenzo spinge sulla fascia e Fabiàn può pescare il jolly; meglio Lozano di Politano. Nell’Atalanta occhio alla difesa perché può soffrire, Gosens non si lascia mai fuori e tra i due centrocampisti centrali preferiamo de Roon.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn Ruiz, Lobotka; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata.

INTER-MILAN (Sabato ore 18)

D’Ambrosio può diventare la sorpresa di giornata, nel valutare Kolarov considerate che batte i calci piazzati. Vidal più di Barella e Brozovic che rischiano il cartellino, Perisic? Ok, solo se non avete di meglio. Nel Milan avanti con le certezze: Theo, Calhanoglu e Ibra. Brahim Diazcome scommessa, di Calabria, Kessie e Bennacer se ne può fare a meno.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro, Lukaku.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Ibrahimovic.

SAMPDORIA-LAZIO (Sabato ore 18)

Audero può prendere il classico buon voto con malus, Yoshida e Colley traballano, Candreva da ex può colpire e Ramirez gioca in attacco. Debutto per Adrien Silva. Nella difesa della Lazio convince solo Acerbi, un posto a Milinkovic e Luis Alberto va sempre trovato. Caicedo solo se siete in emergenza, meglio Correa.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Parolo, Acerbi; Anderson, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Caicedo.

CROTONE-JUVENTUS (Sabato ore 20.45)

Dalla squadra di Stroppa si può pescare qualcuno ma con intelligenza, solo se non avete alternative migliori. Facciamo due nomi: Cigarini, per una sufficienza, e Simy, che ha già colpito la Juve e sa come fargli male. Dall’altra parte la grande assenza è quella di Ronaldo positivo al Covid. Occhio a Dybala perché sarà in dubbio fino all'ultimo per una gastroenterite ma si può comunque schierare coprendovi con un titolare certo. Approvato il blocco bianconero: da Danilo ad Arthur, da Chiesa (all’esordio) a Morata e anche Ramsey, che dovrebbe partire in panchina.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Djidji, Golemic; Pedro Pereira, Molina, Cigarini, Zanellato, Reca; Messias, Simy.

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Chiesa; Kulusevski; Dybala, Morata.

BOLOGNA-SASSUOLO (Domenica ore 12.30)

La difesa del Bologna è a rischio contro un Sassuolo che gioca tutto all’attacco: Tomiyasu per una sufficienza, meglio i terzini di Danilo. Dominguez e Schouten da evitare perché poco da bonus, Orsolini può pescare il jolly così come Barrow. Palacio? E’ un derby, la sua esperienza può fare la differenza. Tra i neroverdi c’è Muldur per Toljan positivo al Covid, Ferrari e Peluso cercano il 6 e Locatelli qualcosa di più. Sì ai quattro lì davanti, soprattutto a Caputo: fiducia incondizionata per Ciccio.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Hickey; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ferrari, Peluso, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Defrel; Caputo.

SPEZIA-FIORENTINA (Domenica ore 15)

La difesa dello Spezia deve ancora assimilare i meccanismi di Italiano, Ricci e Bartolomei cercano l’assist, Verde può essere la spina tra i difensori della Fiorentina. Nei viola dovrebbe farcela Pezzella che si può mettere perché sui calci piazzati è sempre pericoloso (se non recupera è pronto Martinez Quarta), Lirola vuole convincere Iachini a confermarlo titolare anche nelle prossime gare, Bonaventura ha l’inserimento nel dna; Amrabat solo per un buon voto e in attacco spazio alla coppia Kouame-Ribery.

Spezia (4-3-3): Rafael; Sala, Erlic, Chabot, Dell’Orco; Bartolomei, Ricci, Maggiore; Verde, Piccoli, Gyasi.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouame, Ribery.

TORINO-CAGLIARI (Domenica ore 15)

Vojvoda si sta adattando al calcio italiano, Rodriguez lo conosce bene e può essere preferito per questo. Nkoulou meglio di Bremer. Linetty può arrivare alla sufficienza, Rincon e Meité hanno il cartellino facile. Per Verdi potete valutare se non avete nulla di meglio, nel ballottaggio Zaza-Bonazzoli potere schierarli entrambi (coprendovi con un titolare sicuro).

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Nkoulou, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Verdi; Zaza, Belotti.

Cagliari (4-3-3): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro.

UDINESE-PARMA (Domenica ore 18)

Non chiedete troppo alla difesa di Gotti, de Paul è la luce dell’Udinese e El Tucu Pereyra vorrà (ri)presentarsi subito bene dopo la gara con la Roma. Makengo è una delle novità (preso dal Nizza per 3,5 milioni), Lasagna e Okaka possono essere buone scelte come terze punte. L’esperienza di Iacoponi è un fattore nel quale potete puntare se cercate la sufficienza, fiducia a Cyprien e Kucka dietro le punte ci ispira.

Udinese (3-5-2): Nicolas; Becao, De Maio, Samir; ter Avest, de Paul, Makengo, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka.

Parma (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Hernani, Cyprien, Kurtic; Kucka; Gervinho, Inglese.

ROMA-BENEVENTO (Domenica ore 20.45)

Mirante può chiudere con il clean sheet, Smalling torna leader della difesa e aiuterà anche Mancini e Kumbulla. Spinazzola spinge più di Santon, Veretout è rigorista ma anche Pellegrini è un’ottima scelta. Pedro, Mkhitaryan e Dzeko… neanche a dirlo. Nel Benevento non sono tutti da escludere: Glik e Caldirola possono soffrire ma davanti sanno come portare bonus, occhio a Iago Falque e alla legge dell’ex (preferiamo lui a Caprari), Lapadula è il rigorista della squadra.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; Iago Falque; Caprari, Lapadula.

VERONA-GENOA (Lunedì ore 20.45)

Silvestri si piazza tra le scelte consigliate di giornata, Dimarco gioca nei tre dietro ma può trovare il bonus, Faraoni è sempre un treno, Salcedo ancora troppo acerbo. Maran recupera qualche pezzo dopo l’ondata Covid: Ghiglione meglio di Czyborra, la difesa è sempre a rischio; il terzetto di centrocampo poco da fanta. In attacco? Pandev la certezza, Shomurodov è la scommessa.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Ceccherini, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Zaccagni, Salcedo; Di Carmine.

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello; Ghiglione, Melegoni, Badelj, Behrami, Czyborra; Pandev, Shomurodov.

© RIPRODUZIONE RISERVATA