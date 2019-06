Fantacalcio, i cinque difensori flop della stagione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dai difensori bomber a quelli fallosi, da chi non fa passare un pallone a quelli che hanno preso quel cartellino in più che vi ha fatto perdere per mezzo punto. Dopo aver analizzato i migliori cinque difensori del campionato, vediamo chi sono stati quelli che hanno fatto peggio.Il capitano dell’Empoli è stato il difensore che ha avuto la peggior fantamedia della stagione tra quelli con più di venti presenze. Ventuno per la precisione, cinque ammonizioni e la retrocessione in Serie B arrivata all’ultima giornata. Settanta gol subiti, seconda peggior difesa del campionato. L’alternanza Andreazzoli-Iachini in panchina non ha aiutato la squadra con Maietta che è stato fatto fuori per i primi tre mesi della seconda parte di stagione. 36 anni e contratto in scadenza tra dieci giorni, per il difensore le porte del Fantacalcio potrebbero essersi chiuse.Altra squadra retrocessa e altro difensore da sottolineare con la matita blu. La prima stagione in gialloblù non è stata il massimo per Rossettini. Anzi, un disastro: il Chievo ha subito 75 gol, peggior attacco del campionato; L'ex difensore - tra le altre - di Bologna e Torino, ha totalizzato 21 presenze saltando tutta la seconda parte di stagione. Il giocatore era dal Genoa e adesso tornerà in rossoblù.E’ riuscita a salvarsi la Spal, ma ci aveva in rosa il difensore polacco non sorride affatto. Sul podio dei peggiori c’è anche lui, che ha totalizzato trentuno partite prendendo addirittura dodici ammonizioni. Quattro gare saltate per squalifica e una media voto nettamente inferiore alla sufficienza. Spesso era l’anello debole della difesa di Semplici, e quelli che avevano puntato su di lui sono stati “costretti” a cercare altre soluzioni.Stagione nera anche per Capuano, la prima al Frosinone. Dopo aver saltato l'inizio del campionato, le ha giocate quasi tutte ad eccezione di qualche gara saltata nell’ultimo mese. Già, ma come? Malino, così come tutta la squadra che infatti alla fine è retrocessa in B. Seconda peggior difesa del campionato e un cambio d’allenatore a dicembre che è servito a poco. Baroni non è riuscito a cambiare la rotta, il Frosinone è affondato e con lui anche Capuano.Il bosniaco è stato uno dei peggiori del Genoa in questa stagione. Venticinque presenze, mai titolare fisso e una media al di sotto della sufficienza. C’era chi l’aveva preso come quarta o quinta scelta, altri pensavano potesse essere una sorpresa: fatto sta che alla fine (anche lui) ha pagato la situazione negativa della squadra che si è salvata solo all’ultima giornata. L’uomo giusto al momento sbagliato: alcuni si ricordavano di quello Zukanovic che in sei mesi di Sampdoria riuscì a segnare tre gol. Stavolta no, non era decisamente il suo anno.