Fantacalcio, 8a giornata: probabili formazioni - Dubbi Ramsey e Lozano, la Roma senza Dzeko

La sosta per le nazionali ha lasciato qualche segno su alcune squadre, rimandando indietro giocatori infortunati costretti a saltare le prossime partite. Sanchez, Lozano ma non solo. Per questo gli allenatori cercano le soluzioni vincenti per l'ottava giornata di campionato, che partirà sabato alle 15 con Lazio-Atalanta e si chiuderà con il Monday Night tra Brescia e Fiorentina. Il rischio in questo caso è di giocare con un uomo in meno, occhio quindi alle probabili formazioni del prossimo turno.Senza Duvan Zapata, davanti ci sarà Muriel con Ilicic e Gomez. Soliti ballottaggi in difesa, dove insieme a Toloi e Masiello ci sarà uno tra Palomino e Kjaer. Occhio sulla fascia destra, perché c’è un ballottaggio aperto tra Hateboer e Castagne con Gosens dall’altra parte.Indisponibili: Zapata.Squalificati: -Probabile formazione (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel.Sinisa Mihajlovic prepara qualche novità per la gara dell’Allianz Stadium. In difesa out Tomiyasu, al suo posto giocherà Mbaye. Sulla linea mediana Poli sostituirà lo squalificato Medel, vicino a lui Dzemaili. Svanberg insidia Soriano sulla trequarti, davanti Palacio è in netto vantaggio su Santander.Indisponibili: Tomiyasu, Destro.Squalificati: Medel.Probabile formazione (4-2-3-1): Skorupski: Mbaye, Danilo, Bani, Dijks; Poli, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.Occhio alle scelte di Corini perché il Brescia gioca lunedì contro la Fiorentina. Scelte più o meno definite con Magnani che non dovrebbe recuperare in difesa, a sinistra Mateju è favorito su Martella. Modulo confermato con Romulo dietro a Donnarumma e Balotelli.Indisponibili: Magnani, Ndoj, Torregrossa.Squalificati: -Probabile formazione (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Balotelli, Donnarumma.Quasi tutti a disposizione di Maran, che per la gara con la Spal sta pensando a una sorpresa: può rimanere fuori Joao Pedro, con Castro e Nainggolan dietro a Simeone. Per il resto, Pinna e Cacciatore si giocano un posto col primo in vantaggio sull’ex Chievo, Pisacane più di Walukiewicz al centro.Indisponibili: Lykogiannis, Klavan, Cragno, Pavoletti.Squalificati: -Probabile formazione (4-3-2-1): Olsen; Pinna, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan, Castro; Simeone.Come per il Brescia, attenzione anche alle scelte di Montella perché la Fiorentina chiuderà il turno lunedì sera. Da monitorare la situazione di Chiesa, se non dovesse farcela è pronto Boateng per affiancare Ribery. È questo l’unico dubbio dell’allenatore viola, che per il resto conferma in blocco la squadra che ha vinto contro l’Udinese.Indisponibili: -Squalificati: -Probabile formazione (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Ribery.Tra squalificati e indisponibili, emergenza difesa per Andreazzoli: gli unici tre disponibili sono El Yamiq, Zapata e Goldaniga. L’allenatore sta pensando anche di passare a un 3-4-3 con Pajac arretrato e Pandev insieme a Kouame e uno tra Favilli e Pinamonti. Confermati a centrocampo Lerager, Radovanovic e Schone.Indisponibili: Criscito, Sturaro.Squalificati: Biraschi, Romero, Sturaro.Probabile formazione (3-5-2): Radu; El Yamiq, Zapata, Goldaniga; Ghiglione, Lerager, Radovanovic, Schone, Pajac; Kouame, Favilli.La pausa per le nazionali ha “levato” giocatori importanti a Conte, che dovrà fare a meno di Sensi, D’Ambrosio e Sanchez (out fino a dicembre/gennaio) per la gara col Sassuolo. A destra giocherà Candreva e Vecino sostituirà Sensi in mezzo con Brozovic e Barella. Davanti via libera a Lautaro, insieme a lui dovrebbe giocare Lukaku, con Politano che spera il sorpasso in extremis. Godin dovrebbe farcela in difesa, in alternativa è pronto Bastoni.Indisponibili: D’Ambrosio, Sanchez, Sensi.Squalificati: -Probabile formazione (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Asamoah; Lautaro, Lukaku.Sarri con il dubbio Ramsey, che sente ancora fastidio all’adduttore dopo aver saltato sia la gara con l’Inter che le due in nazionale. L’allenatore non dovrebbe rinunciare al suo 4-3-1-2, se il gallese non dovesse farcela è pronto Bernardeschi. Douglas Costa dovrebbe partire dalla panchina, Higuain favorito su Dybala e con Pjanic ci sono Matuidi e Khedira. Occhio al portiere, Buffon può giocare titolare.Indisponibili: Ramsey, Pjaca, Perin, Chiellini.Squalificati: -Probabile formazione (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Dybala.Luiz Felipe e Bastos si giocano il posto vicino ad Acerbi e Radu, ancora fuori Vavro. A destra Lazzari più di Marusic, in attacco Caicedo e Correa sono in ballottaggio per fare coppia con Ciro Immobile. Senza Leiva, c’è Parolo al centro del campo con Milinkovic e Luis Alberto.Indisponibili: Leiva.Squalificati: -Probabile formazione (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.Imbula è in vantaggio su Tachtsidis a centrocampo insieme a Majer e Petriccione. Rispoli e Calderoni i terzini, davanti Babacar e Falco con Mancosu sulla trequarti. Farias dovrebbe iniziare in panchina.Indisponibili: Lapadula, Tabanelli, Fiamozzi.Squalificati: -Probabile formazione (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Petriccione, Imbula; Mancosu; Falco, Babacar.Il nuovo Milan di Pioli riparte dal 4-3-3. In difesa c’è Conti al posto dello squalificato Calabria, Hernandez più di Rodriguez a sinistra e Musacchio dovrebbe fare coppia con Romgnoli. In regia Biglia è favorito su Bennacer, Suso e uno tra Leao e Rebic – più facile che giochi il primo – nel tridente ai lati di Piatek.Indisponibili: -Squalificati: Calabria, Castillejo.Probabile formazione (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Leao.Ancelotti deve valutare le condizioni di Lozano, uscito per un problema alla caviglia durante l’amichevole del Messico e in attesa di accertamenti. Se starà bene giocherà insieme a Mertens, altrimenti ci sarà Llorente con il belga. A centrocampo Elmas insidia Allan per giocare vicino a Fabiàn, sulle fasce Callejon a destra e uno tra Insigne e Zielinski dalla parte opposta.Indisponibili: Hysaj, Mario Rui, Maksimovic.Squalificati: -Probabile formazione (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabiàn, Insigne; Lozano, Mertens.Darmian dovrebbe farcela a recuperare ed è in vantaggio su Pezzella, uno tra Barillà e Brugman a centrocampo insieme a Kucka ed Hernani e davanti, con Kulusevski e Gervinho, Inglese è favorito su Cornelius.Indisponibili: Laurini.Squalificati: -Probabile formazione (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho.Fonseca è alle prese con i tanti infortuni in casa giallorossa: l’ultimo è quello di Dzeko, che contro la Sampdoria sarà sostituito da Kalinic con Kluivert, Zaniolo e Spinazzola sulla trequarti. In difesa potrebbe rimanere fuori Fazio, è in vantaggio Mancini per giocare vicino a Smalling.Indisponibili: Dzeko, Cetin, Diawara, Pellegrini, Zappacosta.Squalificati: -Probabile formazione (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Zaniolo, Spinazzola; Kalinic.Qualche dubbio per Claudio Ranieri, al debutto sulla panchina blucerchiata. La certezza è il (suo) modulo: 4-4-2, con Depaoli che avanza a centrocampo e Bereszynski terzino. Testa a testa tra Murillo e Ferrari per un posto vicino a Colley al centro della difesa, Gaston Ramirez potrebbe essere provato esterno a sinistra e Gabbiadini è in vantaggio su Rigoni per fare coppia con Quagliarella.Indisponibili: Seculin, Thorsby, Linetty.Squalificati: -Probabile formazione (4-4-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Depaoli, Vieira, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.Chiriches si è fermato nei giorni scorsi ed è stato sorpassato da Marlon per fare coppia con Ferrari, a destra Toljan è in vantaggio su Muldur. A centrocampo dovrebbe esserci spazio per Traoré, con lui Duncan e Obiang; fuori Locatelli. Nel tridente torna titolare Caputo e insieme a lui l’altro posto sicuro è di Berardi, a sinistra è ballottaggio tra Boga e DefrelIndisponibili: Djuricic, Rogerio, Pegolo.Squalificati: -Probabile formazione (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Peluso; Duncan, Obiang, Traoré; Berardi, Caputo, Defrel.Di Francesco non ce la fa a recuperare, a sinistra c’è Reca con Sala sulla fascia opposta al posto dello squalificato Strefezza. In difesa Igor sostituirà Vicari, insieme a lui Cionek e Felipe. La coppia d’attacco è Petagna-Floccari.Indisponibili: Vicari, Di Francesco, Fares, D’Alessandro.Squalificati: Strefezza.Probabile formazione (3-5-2): Berisha; Cionek, Felipe, Igor; Sala, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Floccari, Petagna.Mazzarri deve scegliere tra Lyanco e Bremer in difesa, Izzo e Nkoulou a completare il reparto. Nel tridente con Belotti a destra dovrebbe giocare Verdi, ma la sorpresa è dall’altra parte, dove può essere avanzato Laxalt, favorito su Iago Falque. Baselli più di Lukic a centrocampo.Indisponibili: Parigini.Squalificati: -Probabile formazione (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Baselli, Rincon, Ansaldi; Verdi, Belotti, Laxalt.Tudor senza Becao in difesa, testa a testa tra Opoku e De Maio per sostituirlo. Mandragora più di Fofana a centrocampo, Jajalo in regia e De Paul l’altra mezz’ala. Davanti Okaka sicuro di un posto da titolare, insieme a lui Lasagna è in vantaggio su Nestorovski.Indisponibili: Becao.Squalificati: -Probabile formazione (3-5-2): Musso; Opoku, Ekong, Samir; Larsen, Mandragora, Jajalo, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka.Juric con due dubbi per la trasferta di Napoli e tutti e due nello stesso ruolo: nove giocatori su undici sono decisi, sulla trequarti in quattro si giocano due posti: Salcedo, Zaccagni, Verre e Tutino, con il primi due favoriti. Davanti a loro c’è Stepinski.Indisponibili: Pazzini, Crescenzi, Bessa, Badu.Squalificati: -Probabile formazione (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Salcedo, Zaccagni; Stepinski.