Fantacalcio 26ª giornata, i consigli: chi schierare e chi evitare in formazione

Consigliati:

Da non schierare:

Le scommesse:

Consigliati:

Da non schierare:

Le scommesse:

Consigliati:

Da non schierare

Le scommesse:

Consigliati:

Da non schierare:

Le scommesse:

Consigliati:

Da non schierare:

Le scommesse:

Consigliati:

Da non schierare:

Le scommesse:

Consigliati

Da non schierare

Le scommesse:

Consigliati

Da non schierare

Le scommesse:

Consigliati

Da non schierare:

Le scommesse:

Consigliati

Da non schierare:

Le scommesse:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche laparte in anticipo, stasera, con la sfida tra Cagliari e Inter. Sale l’attesa per i due big match del weekend in programma sabato e domenica alle 20.30: lo stadio Olimpico ospita il, Lazio-Roma, mentre al San Paolo andrà in scena la sfida tra, nel tentativo di riaprire un campionato che sembra già chiuso prima dell'arrivo della primavera. Sfida interessante tra Atalanta e Fiorentina, sopratutto dopo il 3-3 in Coppa Italia. Non sarà facile per i, che dovranno tenere conto dei vari infortuni, delle squalifiche e dei turnover, dettagli che avranno delle inevitabili ripercussioni sule sullo schieramento delleNon sarà una partita facile per i sardi perciò attenzione a chi schierate in formazione.torna dalla squlalifica e affiancherà, entrambi sono schierabili.A centrocampopuò giocare una buona partita. Nell'Intercercherà di mantenere la porta inviolata. In difesa100%. Sì a, anche lui in grande ripresa. Fiducia aEvitate tutto il reparto difensivo dei padroni di casa, soffrirano le incursioni interiste.salta,non è la prima scelta. Occhio anche ai terzini in ballotttagio.nel Cagliari,cerca il bonus in trasferta.Il Parma non è in forma perciò diamo fiducia all'attacco toscano.ok. Fiducia aed anche acerca il bonus che manca da tempo. Nel Parma in difesa schierabile solovuole tornare ad incidere.edda schierare.Evitate entrambe le coppie centrali delle due difese. Non convinconoI due portieri potrebbero essere la sorpresa di questo match."the wall". Torna, da inserire.perno della difesa.cerca conferme.100%.è in forma. Nel Sassuolo fiducia aa centrocampo.non ancora al top. Da escludere tutto il blocco difensivo neroverde, soffrirà le incursioni milaniste.terzino destro.da ex vuole mettersi in mostra.chiude dietro.torna per brillare.insostituibile.100%.è caldo. Nella Roma,uomo derby.vive la partita da romano e capitano.vuole il gol contro i cugini.100%.No a Bastos e Marusic.non convincono.può essere una scommessa.proverà a portare bonus dalla fascia di destra.sta disputando una buona stagione.coppia da buon fantavoto.potrebbe incidere. Questa è la sfida perok, ma tutelate in panchina. Per i clivensi rientrase non si hanno valide alternative.non al top. Occhio ai ballottaggi tra i terzini granata. Nel Chievo evitate il reparto difensivo.centrocampista da buon voto ma anche da bonus in questa giornata. Depaoli può essere la sorpresa tra i giocatori del Chievo.vuole mantenere la porta inviolata. Da confermare capitan100%.può portare bonus. Spazio a. Nel Frosinone fiducia a. Viviani cerca conferme.Radovanovic non al top. Evitate la difesa ciociara.può pescare il bonus.: Petagna è in forma, mettetelo.garantisce sempre un buon voto al fantacalcio.A centrocampo ancheè schierabile. Nella Samp non si può rinunciare aok.: Felipe rischia il malus. Ramirez rischia ancora il forfait. Murru fa rima con malus.Per i blucerchiati Saponara può essere la scommessa giusta.vuole tornare ad essere incisivo.è schierabile.Nel Bolognapuò portare bonus.può essere una buona scelta così comeci crede.: Lasagna in dubbio. Mandragora e Sandro non convincono. Dubbio Helander. Nagy non convince.può essere la scommessa per la difesa.potrebbe esaltarsi.va confermato senza dubbi, come anche. Sì aedok.punta al bonus. Nella Fiorentinain forma. Ovviamente, ok Gerson.re delle palle inattive.vuole il bonus.Laurini e Vitor Hugo meglio di no. Meglio evitarenei viola, anche se dovesse partire dalla panchina.vanno messi, più diche partirà dalla panchina. Potrebbe essere la giornata dinon deludono.solita certezza.Nella Juve Ronaldo ci sarà. Mandzukic e Dybala in campo. Alex Sandro ok.in bilico.scommessa in casa bianconera.scommessa partenopea.