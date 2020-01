FA Cup, stavolta Ancelotti si arrende a Klopp: Liverpool-Everton 1-0

Ultimo aggiornamento: 19:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Klopp batte Ancelotti. E già questa è la notizia. Nonostante il massiccio turnover del tedesco, il Liverpool supera 1-0 l'Everton nel derby di Fa Cup e approda al turno successivo. L'ha decisa una giocata straordinaria del classe 2001 Jones. Un tiro a giro che si è spento alle spalle di Pickford dopo aver baciato la parte bassa della traversa. Eppure l'Everton non ha demeritato. Anzi, nel primo tempo, in almeno tre occasioni la squadra di Ancelotti è andata vicinissima al vantaggio. Ma Adrian ha letteralmente abbassato la saracinesca su Calvert-Lewin (due volte) e Holgate. Poi l'ex tecnico del Napoli ha osato: fuori Coleman, un difensore, e dentro Moise Kean. Pochi minuti dopo è arrivato il gol decisivo.L'Everton è partito subito forte. Sfruttando anche la poca esperienza degli uomini di Klopp che ha cambiato nove elementi rispetto all'ultima uscita di campionato. E dopo pochi minuti ha perso anche Milner. Al suo posto il debuttante Larouci. Proprio sulla corsia occupata dal nuovo entrato, Walcott ha avuto spazio per pungere. Da quelle parti gli ospiti hanno trovato campo costruendo occasioni a ripetizione non sfruttate però a dovere. Vuoi per poco cinismo, vuoi per un Adrian in formato Alisson. Nella prima parte di gara il Liverpool ha avuto una sola occasione con Origi: Pickford però si è superato.Cambia lo spartito nella ripresa. I ritmi rimangono alti ma si vede che gli uomini di Ancelotti non riescono ad imporre la propria velocità. Allora il Liverpool prende campo. Non rischia più nulla in difesa e fa respirare la manovra con Lallana che detta i tempi. Ancelotti come detto rischia mandando in campo Kean. Ma sarà forse la scelta che sposterà gli equilibri verso i Reds. Perché Jones, nell'occasione del gol, ha troppo spazio per preparare la conclusione proprio nella zona di campo prima occupata da capitan Coleman. Il gol è bellissimo. Ma il giovane ha il tempo di girarsi e puntare l'incrocio facendo esplodere Anfield. Dopo il vantaggio l'Everton non riesce a imbastire nessuna reazione. E allora Klopp si prende la prima rivincita nei confronti della sua bestia nera. Per Ancelotti seconda sconfitta sulla nuova panchina. Un inizio di 2020 da dimenticare.