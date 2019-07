Europeo Under 19, l'Italia di Nunziata travolge l'Armenia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una bella prestazione, con vittoria sonante. All'Europeo Under 19 gli azzurrini hanno riscattato la sconfitta subita con il Portogallo, battendo per 4-0 i padroni di casa dell'Armenia nella partita del Gruppo A disputata a Yerevan. Sabato ci sarà la Spagna per approdare alle semifinali del torneo continentale. Hanno deciso il match la doppietta di Portanova (29' del primo tempo e 11' della ripresa), quindi le reti di Merola (32' del primo tempo) e Raspadori (24' della ripresa). Un risultato che sicuramente dà morale dopo la sconfitta (3-0) contro il Portogallo nella prima sfida, e che rilancia le possibilità di qualificazione dell'Italia. Soddisfatto, a fine partita, il selezionatore Carmine Nunziata. "Sono contento per come la squadra ha gestito la partita - ha ammesso -: la vittoria non era scontata e aspettavo delle risposte sotto il profilo psicologico. Adesso ci attende il match decisivo contro la Spagna e confido in una partita giocata con la stessa determinazione di oggi".