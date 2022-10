Real Betis-Roma: le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La vittoria del Real Betis sulla Roma, lo scorso 6 ottobre, ha complicato il percorso dei giallorossi in Europa League. Mourinho, con una sola vittoria alle spalle, è al terzo posto nel girone, dietro agli spagnoli (9 punti), e ai bulgari del Ludogorets (4 punti): una vittoria permetterebbe di rimanere ancora in corsa per il passaggio del turno ed evitare il pericolo di una "retrocessione" in Conference League. L'organico è fortemente indebolito dalle assenze di Dybala (lesione muscolare al quadricipite della coscia sinistra) e Zaniolo (squalificato dopo l'espulsione rimediata nella gara d'andata col Betis) oltre a Celik, Karsdorp e gli ormai noti Wijnaldum e Darboe. In mediana torna la coppia Matic-Cristante, in attacco Abraham e Belotti giocheranno insieme dal 1'. Il Real Betis è imbattuto nelle sue 10 partite casalinghe della fase a gironi di Europa League (6V, 4N), e ha vinto le ultime due: Manuel Pellegrini proviene da un pareggio in casa del Real Valladolid in Liga (non vince in campionato da due partite) e stasera si affiderà ancora una volta a Joaquin, Canales e Luiz Henrique dietro a William José.

Le probabili formazioni

Real Betis (4-2-3-1): Bravo; Ruibal, Pezzella, Luiz Felipe, Miranda; Rodriguez, Guardado; Luiz Henrique, Canales, Joaquin; William José.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini; Abraham, Belotti.

Dove vedere Real Betis - Roma

Il calcio d'inizio è fissato per le 18.45; la partita sarà trasmessa da Sky via satellite sui canali 201 (Sky Sport Uno), 213 (Sky Sport 4K) e 252 (Sky Sport) e sul web tramite le piattaforme Sky Go e Now Tv. La gara sarà visibile in diretta streaming anche da Dazn per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l'app, e, sempre grazie a quest'ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La diretta testuale sul sito del Messaggero.