Endrick decide Inghilterra-Brasile a Wembley: primo gol con la Seleçao a 17 anni come Pelé

Una storia che inizia a prendere forma e che ieri ha sancito la nascita di un nuovo talento del calcio mondiale. Il classe 2006 Endrick ha deciso l'amichevole di Wembley tra Inghilterra e Brasile, segnando il suo primo gol con la maglia della Seleçao a soli 17 anni.

La prima volta in Nazionale per Endrick

Una gioia immensa, quella del prodigio del Palmeiras già acquistato da Real Madrid, che si è manifestata in tutta la sua purezza con delle lacrime di gioia e commozione. Così come Pelé, anche Endrick è riuscito a segnare con la nazionale maggiore verdeoro prima di compiere 18 anni. E pensare che era entrato anche dalla panchina, a inizio ripresa.

Il 17enne ci ha messo 9 minuti rispetto al suo ingresso (entra al 71', segna all'80'): il più veloce di tutti a sfruttare la respinta di Pickford sul tiro di Vinicius Jr, e con un facile appoggio al volo ha trovato la sua prima gioia in carriera con il Brasile.

Un gol che resterà scolpito nella sua mente e che potrebbe segnare l'inizio di una carriera luminosa. Ad ammirare la sua prima rete in verdeoro anche Vinicius, Rodrygo e Bellingham (con la maglia dell'Inghilterra), che saranno i suoi nuovi compagni al Real Madrid dalla prossima stagione.

Chi è Endrick: età, carriera e caratteristiche tecniche

All'anagrafe Endrick Felipe Moreira de Sousa, conosciuto semplicemente come Endrick. Uno dei talenti più cristallini della nuova generazione. Classe 2006, 18 anni da compiere il 21 luglio. Attuale calciatore del Palmeiras ma già acquistato dal Real Madrid per 60 milioni di euro più bonus. Una cifra record per un ragazzo così giovane che già nel campionato brasiliano ha dimostrato di avere dei colpi fuori dal comune. Ha iniziato con l'U20 del Palmeiras, collezionando 9 gol in 16 presenze. Con la prima squadra ha poi proseguito a suon di gol, 18 in 66 presenze complessive che hanno contribuito alla conquista di 4 trofei (2 campionati brasiliani, 1 supercoppa del Brasile, 1 campionato paulista).

Attaccante di piede mancino, predilige il ruolo di punta centrale ma è capace di svariare in tutto il fronte d'attacco, sia da ala sinistra che da ala destra e all'occorrenza sulla trequarti. Rapido palla al piede e dotato di un dribbling fulmineo, grazie anche al suo baricentro basso. Spunto, progressione e scatto. Un brasiliano tecnico e freddo sotto porta che potrebbe fare le fortune del Real Madrid e della nazionale verdeoro.