Dzeko no stop, con la Spal è festa per le “200”

Dzeko fa 200. Contro la Spal, il centravanti taglia questo prestigioso traguardo in giallorosso. Ancora per qualche ora, Edin è a 199 presenze con la maglia della Roma e 96 gol all’attivo (0,48 di media). Dopo Florenzi (271), è il calciatore in rosa più longevo. Servirebbe qualcosa di eccezionale per riuscire ad abbinare le 200 volte che è sceso in campo vestendo la maglia della Roma a quota 100 reti. Quattro gol tutti insieme non è cosa da tutti i giorni. Nella storia del club, in serie A, c’è riuscito soltanto Montella nel derby del 2002 (Lazio-Roma 1-5). Pruzzo fece addirittura meglio dell’Aeroplanino con le 5 reti all’Avellino nel 1986. Edin, per ora, s’è fermato a tre. Mai in campionato, tre volte nelle coppe europee. Due contro il Viktoria Plzen a distanza di altrettante stagioni (2016-17 in Europa League, 2018-19 in Champions). L’altra con il Villarreal (sempre nell’edizione dell’Europa League del 2016-17). In giallorosso ha poi all’attivo ‘soltanto’ 16 doppiette. Tuttavia in carriera gli è già riuscito un exploit di segnare 4 gol in 90 minuti. È accaduto il 28 agosto del 2011, in Premier, contro il Tottenham nel successo del Manchester City per 5-1. Servirebbe qualcosa del genere domani per tagliare il doppio traguardo. Fonseca si accontenterebbe anche di dare continuità al momento del bosniaco che dopo un lungo letargo (1 gol in 11 gare dopo la partenza sprint: 7 reti nelle prime 9 partite) è tornato a segnare con continuità. Nelle ultime 5 apparizioni, ha lasciato il segno tre volte (Brescia, Basaksehir e giovedì con il Wolfsberger).

NZONZI FUORI ROSA

Chi invece non c’è riuscito a Roma e rischia di non farlo nemmeno a Istanbul è Nzonzi. Il Galatasaray ieri ha annunciato in una nota che il 30enne è stato «messo fuori squadra a tempo indeterminato» per motivi disciplinari. Il riscatto, ora, appare una chimera.

