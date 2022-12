Dybala segna nella finale Mondiale e i compagni della Roma esultano in ritiro

Finale del Mondiale: Paulo Dybala arriva sul dischetto, tira e segna il rigore. Intanto a 7 mila chilometri di distanza in Algarve, i suoi compagni della Roma in ritiro sono seduti in una sala cinema a guardare la finale. Al gol esplodono di gioia, esultano con lui, sono felici che uno dei giocatori più importanti della rosa abbia segnato una rete che è valsa il Mondiale.

Il club ha ripreso la scena e l’ha pubblicata si propri social: «Ecco come hanno reagito i giocatori e lo staff al gol di Dybala», è la didascalia che accompagna il video. Dybala è l’unico romanista insieme a De Rossi ad aver segnato in una finale di coppa del mondo. Intanto, Nicolò Zaniolo va contro corrente e pubblica una storia con una foto di Kylian Mbappé per celebrarlo. Il pensiero di Abraham, invece, va ad Abraham: «Il più grande di tutti i tempi».