Dybala campione del Mondo e festeggia alla destra di Messi. È il 16° romanista ad alzare la Coppa

L’Argentina è campione del mondo. Paulo Dybala è campione del mondo. Può essere la svolta per la stagione della Roma, perché avere un attaccante che ha vinto la coppa più prestigiosa di tutti i tempi può fare la differenza. Non lo ha fatto da protagonista (ha giocato solo 17 minuti), ma quando è stato chiamato in causa non ha sbagliato nulla. Nemmeno uno dei cinque rigori pesantissimi contro la Francia che è valso la coppa. La Joya ha messo a servizio della sua nazionale il carisma, il sorriso e il buon umore. C’è sempre stato anche se dalla panchina, ha aspettato il suo turno che è arrivato per la prima volta solo in semifinale contro la Croazia quando il risultato era ormai in salvo.

Negli spogliatoi ha esultato, ha saltato con i compagni, era parte integrante del gruppo. Sentiva che questo Mondiale avrebbe potuto dare moltissimo agli argentini e per andarci ha lottato sin da giugno. Perché scegliere la Roma tra le tante pretendenti è stato anche per essere convocato al Mondiale. Scaloni è stato chiaro sin da subito: in Qatar ci andrà chi sta bene e gioca nel proprio club. Dybala sin dal primo istante è stato messo al centro del progetto giallorosso e lui ha risposto presente diventando capo cannoniere della squadra. Mourinho ha detto che accende la luce, la sua assenza per infortunio (lesione al retto femorale) ha pesato tantissimo oltre fargli rischiare di restare a casa. Lui ha stretto i denti, ha seguito i consigli di medici e dei preparatori ed è riuscito a giocare 20 minuti nell’ultima gara del 2022 contro il Torino.

È lì che si è guadagnato la convocazione che gli ha permesso di diventare campione del mondo. Si è piazzato alla destra di Messi quando ha alzato la Coppa, ora tornerà in Argentina, festeggerà con il suo popolo, si godrà il bagno di folla e l’amore della gente. Poi rientrerà a Roma dopo Natale, sicuramente appagato con la voglia di dare qualcosa anche al suo club (i suoi compagni lo hanno seguito dall'Algarve in una sala in cui è stata proiettata la finale). In fin dei conti è anche grazie a Mourinho che Dybala è diventato campione del mondo. Prenderà per mano la squadra e proverà a trascinarla verso la Champions League, lo farà da fuoriclasse, l’unico che ha José nella rosa. È l’unico romanista insieme a De Rossi ad aver segnato in una finale di coppa del mondo. È il 16° giocatore della Roma ad aver alzato la Coppa del Mondo. Gli ultimi in ordine cronologico sono stati Francesco Totti, Daniele De Rossi e Simone Perrotta con l'Italia nel 2006. La Roma, inoltre, è la quarta squadra al mondo con più giocatori che hanno vinto il Mondiale: la prima è la Juventus (27), poi il Bayer Monaco (24), a seguire l'Inter e la Roma (18)