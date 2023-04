Infortuni Dybala e Llorente, cosa rischiano? Ecco quando potranno tornare a disposizione di Mou

Llorente ha riportato, durante la gara contro l'Atalanta, un problema muscolare. Si teme uno stiramente, e se gli esami confermeranno questa ipotesi, lo spagnolo si dovrà fermare a lungo. Compromettendo la sua presenza nelle prossime sfide di campionato con Milan e Inter, più la doppia sfida di Europa League con il Leverkusen.

E Mourinho ha già in infermeria Smalling. Quanto a Dybala, colpito duro da Palomino, ha abbandonato il campo zoppicando. Per l'argentino si tratterebbe solo di un pestone, che potrà a sssorbire in poco tempo. La caviglia era dolorante e per domenica dovrà essere valutato.