Totti ritorna alla Roma? «Il matrimonio si fa sempre in due». E su Pellegrini svela un retroscena

Francesco Totti e José Mourinho insieme in tv. È accaduto a Dazn nel post partita di Atalanta-Roma. L’ex capitano vestiva i panni di opinionista/giornalista, ma davanti a Mourinho non è riuscito a nascondere la sua anima da tifoso: «Sono fiducioso che con lei al timone possiamo andare lontano sia in Champions che in Europa League. Sono fiero di voi, di quello che ha detto e della squadra, noi tifosi siamo dietro di voi per incitarvi sempre di più perché ve lo meritate». Mourinho gli risponde: «Ciao capitano. Sei un capitano, puoi darmi del tu. Grazie delle tue parole, non possiamo fare miracoli ma un ‘miracolo’ c’è ed è questa empatia tra squadra e tutti voi tifosi. Fuori casa e all’Olimpico la gente capisce i principi di questa squadra. Giochiamo bene o male, vinciamo o perdiamo, siamo sempre insieme fino alla fine. Per sabato magari potevi darci un aiuto, ma avrei più bisogno di Aldair che di te».

Durante il collegamento, Totti racconta anche un retroscena su Lorenzo Pellegrini: «Il capitano ha delle responsabilità diverse dal resto della squadra. Lui avendo questo ruolo ha capito l’importanza sia del giocatore che della persona. Ora sta tornando ai suoi livelli, sono strafelice per lui. Ci siamo sentiti in questa settimana, ci siamo mandati dei messaggi. L’ho incoraggiato dopo il rigore sbagliato col Feyenoord, da lì si è ripreso e sta tornando il giocatore che tutti aspettiamo, il capitano della Roma». Totti apre anche a un futuro da dirigente della Roma: «Il matrimonio si fa sempre in due. Anche se è una risposta banale. Non dipende da me. Io penso che metterti seduto, prendere un caffè e prendere di tantissime cose si potrebbe fare».

Pagelle Atalanta-Roma: male Rui Patricio (4), Pellegrini a sprazzi (6,5), Ibanez distratto (4,5), Cristante è lento (5,5)

Mourinho: «Con il Milan gioco io».

Dopo gli infortuni di Dybala e Llorente che si aggiungono a quelli di Smalling e Wijnaldum, la Roma si trova in emergenza in vista della gara contro il Milan di sabato prossimo: «Se sabato devo giocare io, gioco io. Questa è una squadra unita, nelle difficoltà siamo sempre insieme e anche i tifosi, dei quali Totti è uno dei più rappresentativi sono orgogliosi della squadra. Abbiamo chiuso in 9 e abbiamo preso un palo che poteva farcela giocare fino alla fine. Per me è difficilissimo essere critico con questa squadra, giochiamo con i nostri limiti, il risultato di stasera non dico che è ingiusto perché gli episodi fanno parte della partita, ma quando sbagli paghi. Ma come atteggiamento, dei giocatori in panchina anche, sono super soddisfatto dei ragazzi».