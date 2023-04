Venerdì 14 Aprile 2023, 11:03

Poco prima di chiedere la sostituzione, Paulo Dybala ha rivolto uno sguardo a José Mourinho. Non c’è stato bisogno di dire nulla, è bastato un cenno per far capire al tecnico che qualcosa non andava. L’infortunio era dietro l’angolo e da lì a breve sarebbe potuto solo peggiorare. In fretta El Shaarawy si è cambiato e la Joya è uscito dal campo al 26’, maglietta in faccia e viso deluso per l’ennesimo infortunio muscolare della stagione. L’adduttore della coscia destra ha cominciato a far male, ma l’esperienza lo ha aiutato a capire quando deve fermarsi. Un’accortezza che potrebbe averlo salvato da un lungo stop. Nonostante le prime sensazioni, infatti, Paulo a fine gara è apparso sereno sia a chi lo ha visto nella pancia del de Kuip sia alle persone con cui ha parlato. Oggi pomeriggio quando rientrerà a Trigoria con la squadra si sottoporrà a un'ecografia, non dovrebbe esserci bisogno della risonanza magnetica proprio perché l’infortunio è stato “preso” in tempo.

Abraham infortunato, problema alla spalla durante Feyenoord-Roma: entra Belotti

Infortunio Dybala, quando torna in campo

Paulo Dybala tornerà a giocare con la Roma almeno fra un paio di settimane. Accorciare i tempi di recupero potrebbe essere pericoloso, a meno che nei prossimi giorni il dolore scompaia definitivamente e la lesione muscolare si rimargini in tempi da record. Sarebbe un miracolo vederlo in campo nella partita di ritorno contro il Feyenoord di giovedì prossimo (esclusa la gara con l'Udinese). Più plausibile il rientro contro l'Atalanta (24 aprile) o Milan (29)

Infortunio Abraham, come sta Tammy

L’infortunio di Tammy Abraham rischia di essere più grave. L’inglese potrebbe aver riportato una lussazione alla spalla come parzialmente confermato da José Mourinho nel post partita di ieri. Nelle prossime ore verrà sottoposto a esami strumentali che restituiranno una diagnosi. È probabile che debba stare a riposo almeno un mese, arrivederci dunque a metà maggio quando mancheranno una manciata di partite alla fine della stagione.