Juventus, Dybala salta l'Inter. Esami anche per Chiesa e McKennie

Niente Inter per Paulo Dybala, costretto a uscire contro il Sassuolo per una botta al ginocchio sinistro. In mattinata si è presentato al JMedical in stampelle, si teme uno stop piuttosto lungo a causa dell’interessamento del legamento collaterale. Problemi anche per McKennie, sostituito in avvio contro il Sassuolo per un fastidio muscolare. Esami anche per lui (in dubbio per l’Inter) e Chiesa a causa di una contusione alla caviglia. In mattinata visite mediche anche per Rovella, che rimarrà al Genoa fino a fine stagione prima del trasferimento in bianconero. Ancora isolati e positivi al Covid Cuadrado, Alex Sandro e de Ligt.

