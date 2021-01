Pirlo bacchetta la Juve: «Troppa sufficienza dopo il primo vantaggio»

«Era importante dare continuità e vincere stasera, perché sennò non serviva a niente la partita fatta mercoledì a San Siro. È stata una partita sofferta, gestita male dopo il nostro vantaggio, con un pò troppa sufficienza, però l'importante era vincere, con un pò di voglia, un pò di carattere era quello che serviva per portare a casa i tre punti». Andrea Pirlo commenta così, ai microfoni di Sky Sport, il successo della Juventus contro il Sassuolo.

«Dybala e McKennie? Speriamo non sia niente di grave - ha detto il tecnico bianconero - Dybala ha preso un trauma contusivo sul collaterale. Adesso valuteremo domani o nei prossimi giorni, speriamo non sia niente di grave. Mckennie aveva avuto un problemino ieri sullo psoas e oggi quando ha alzato la gamba per il colpo di tacco ha risentito un pochino, ma speriamo niente di grave».

«Altri 3 punti importantissimi: felice di aver dato il mio contributo, avanti così!»: questo il messaggio Instagram di Cristiano Ronaldo subito dopo la vittoria per 3-1 contro il Sassuolo. Il portoghese, pur senza brillare particolarmente, è riuscito ad andare in gol firmando il tris bianconero nel recupero.

Ultimo aggiornamento: 11 Gennaio, 00:03

