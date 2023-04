Dybala, l'infortunio: nessuna lesione. Lui sui social: «Controlli positivi». Ma per Roma-Milan è in dubbio

Paulo Dybala rassicura i tifosi della Roma. L'attaccante argentino ha pubblicato un post sui social nel quale spiega: «Controlli sono stati positivi. Lavoriamo per essere pronti al 100% il più presto possibile». Le sue condizioni, mai come stavolta, saranno monitorate giorno per giorno. Resta possibile una convocazione per la partita di sabato alle 18 contro il Milan, ma Mourinho potrebbe scegliere di non rischiarlo dal primo minuto come fatto già contro il Feyenoord e l'Atalanta.

Roma-Milan, le probabili formazioni: Dybala tiene in ansia Mourinho, Giroud in dubbio

Dybala, l'esito della risonanza e i tempi di recupero

La risonanza ha escluso lesioni, ma confermato il quadro distorsivo/contusivo alla caviglia sinistra. Per questo motivo la sua convocazione per il Milan resta da valutare, al momento è in bilico. Una decisione verrà presa solo a ridosso del match. Esami anche per Diego Llorente: per lui lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, i tempi di recupero sono di circa due settimane.