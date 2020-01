Al Due Ponti il Memorial Pasquetti-Pesciarelli

Una grande famiglia riunita nel ricordo di due grandi amici. Il Circolo Due Ponti, ancora una volta, ospita il memorial dedicato a Pietro Pasquetti (vicedirettore della TgR) e Andrea Pesciarelli (caporedattore del Tg5), scomparsi rispettivamente il 20 gennaio del 2015 e l’8 ottobre 2011. Ex calciatori, allenatori e vip sono scesi in campo in mattinata per ricordare i due giornalisti. Bruno Giordano, Dario Marcolin, Pino Wilson, Stefano Di Chiara e Delio Rossi hanno partecipato all’evento presso il circolo dei fratelli Emanuele e Pietro Tornabuoni. «Pietro e Andrea hanno lasciato un ricordo speciale nei nostri cuori. È bellissimo ricordarli insieme oggi».





