Cassia, minaccia con una pistola un senegalese

Porto abusivo d'armi e spendita di denaro falso. Gli agenti della polizia del commissariato Flaminio Nuovo diretto da Massimo Fiore sono intervenuti in via Cassia e in via dei due Ponti per due fatti diversi, dai quali sono scaturite due denunce a piede libero: una per minacce aggravate e porto abusivo di arma da fuoco e l'altra per spendita ed introduzione all'interno dello Stato di monete false.

Nel primo caso l'intervento degli agenti si è reso necessario per un italiano che con una pistola in pugno stava minacciando all'interno di un locale, un cittadino senegalese. Disarmato dell'arma, che è stata successivamente sequestrata, per l'uomo è scattata la denuncia.

In via dei due Ponti invece i poliziotti, intervenuti per una lite, si sono trovati di fronte due persone una delle quali era stata pagata, in virtù di una precedente contrattazione, con monete false, 300 euro in totale, con banconote da 50 euro. Il controllo è continuato presso il domicilio del falsario dove sono state sequestrate altre banconote false sempre da 50 euro.

