L’epidemia di Covid-19 ha ritardato anche la messa in onda della serie tv e del docufilm ispirato alla vita di Francesco Totti tratta dalla sua autobiografia «Un capitano» scritta assieme al giornalista Paolo Condò.

Le riprese della serie tv sarebbero dovute già partire (il mese era febbraio), ma il lockdown ha costretto la produzione a spostare tutto a settembre a 2020. Una serie suddivisa in sei puntate e la regia affidata a Luca Ribuoli, il casting, invece, resta top secret. Nei mesi scorsi è trapelato il nome di Pietro Castellitto nel ruolo di Francesco Totti e non è escluso che in alcune puntate non ci sia anche la presenza di Carlo Verdone e Pierfrancesco Favino, entrambi amici dell’ex capitano della Roma. È pronto, invece, il docufilm «L’ultima notte» diretto da Alex Infascelli prodotto da Wildside di Lorenzo Mieli e Mario Gianani con Fremantle Documentaries, Capri Entertainment di Virginia Valsecchi e Vision Distribution. L’opera prima di essere trasmessa su Sky dovrà uscire al cinema e tutto dipenderà dagli sviluppi dell’epidemia Coronavirus. Le date non sono ancora certe, ma si sta lavorando per il 27 settembre (giorno del compleanno di Totti) o le festività natalizie. Non è escluso che il docufilm venga trasmesso anche in qualche festival internazionale come quello di Venezia o Cannes.

