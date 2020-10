Divisione Calcio a 5, il Collegio di Garanzia ritiene legittimo il commissariamento

Il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, presieduto da Massimo Zaccheo, accoglie l'istanza cautelare presentata dalla Lega Nazionale Dilettanti e da Giuseppe Caridi, e per questo ripristina il commissariamento della Divisione Calcio a 5. La decisione ribalta di fatto la sentenza di secondo grado della Corte d'appello Figc che aveva a sua volta superato la decisione in I grado del Tribunale federale nazionale, invalidando la delibera di commissariamento della Divisione Calcio a 5 da parte della Lnd a seguito della vicenda ribattezzata 'calcettopolì per i presunti favori tra l'allora presidente del Calcio a 5 Andrea Montemurro e il proprietario del Latina, club di Serie A. Per effetto di tale decisione, il Collegio ha sospeso l'esecutorietà della decisione impugnata fino alla data della camera di consiglio per la decisione collegiale, da fissarsi con abbreviazione dei termini ai sensi del vigente Codice di Giustizia Sportiva

