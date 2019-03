Roma in partenza da Oporto, Di Francesco scuro in volto

La notte non è bastata a digerire il dispiacere per la sconfitta contro il Porto e l’eliminazione dalla Champions agli ottavi di finale. La squadra è arrivata scortata all’aeroporto Francisco Sá Carneiro di Opprto pochi minuti dopo le 10 locali (11 italiane). Trani primi a scendere dal pullman il tecnico Di Francesco scuro in volto e visibilmente teso, con le cuffie alle orecchie per provare a isolarsi e riflettere sul momento delicato. Tra qualche ora, infatti, il tecnico potrebbe non sedere più sulla panchiana della Roma perché prossimo all’esonero. Poi è arrivato il turno dei calciatori: Florenzi con il cappuccio in testa e sguardo basso è filato via verso i controlli di sicurezza, De Rossi invece è stato l’ultimo a scendere dal pullman e si è prestato a qualche selfie con i tifosi così come Totti. Bocche cucite dei dirigenti sul futuro del tecnico, tutte le risposte arriveranno in giornata.

