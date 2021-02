E' il 17 marzo la data buona per il recupero della partita della discordia, Juventus-Napoli, che non si giocò il 4 ottobre per la mancata presentazione a Torino dei partenopei su indicazione della Asl. Il match divrebbe giocarsi con calcio d'inizio alle 18.45.

