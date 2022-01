Darboe, dal Gambia alla Roma racconta il suo viaggio: «Quando incontrate altri rifugiati ricordatevi la mia storia»

Ebrima Darboe ha raccontato il viaggio che lo ha portato dal Gambia all'Italia e lo ha fatto in un toccante video pubblicato dal canale Twitter ufficiale di Unicef Italia per l'iniziativa di sensibilizzazione sul tema del razzismo #OnTheSameSide. Il giovane centrocampista della Roma presentato la sua storia ad alcuni ragazzi delle giovanili giallorossa: tanti i punti trattati, dall'infanzia in Africa alla difficile decisione di partire per inseguire un futuro migliore che lo avrebbe poi portato a diventare un giocatore di calcio professionista. «Sono nato in Gambia. Non eravamo ricchi ma ci divertivamo un sacco giocando a pallone. Non avevo altra scelta e ho deciso così di partire. Il viaggio è stato lungo e duro. Partivamo con il pullman da un paese all'altro, fino ad arrivare il Libia dopo 3 mesi. Poi ho aspettato lì finché non è arrivato il momento di andare al mare per partire col gommone. Dopo due ore e mezza circa è arrivata una nave grande, di quelle che salvano le persone. Una volta arrivati in Italia eravamo tutti felici perché avevamo la speranza di avere una vita migliore. Poi mi hanno detto: "Cercheremo di portarti alla Roma" e io ho detto: "Cosa? La Roma?". Mi hanno risposto di sì. La Roma la conoscevo già quando stavo in Gambia». Conclude poi il suo racconto con un messaggio: «Quando incontrate altri rifugiati ricordatevi la mia storia, ricordatevi che non siamo così diversi».

A 16 anni Ebrima è andato via dal suo paese, il Gambia 🇬🇲, in cerca di un futuro migliore. Ha attraversato il deserto, la Libia, il mare. Oggi è un calciatore della @OfficialASRoma 💛❤️

Tutti i bambini e ragazzi hanno dei sogni e il diritto di provare a realizzarli#OnTheSameSide pic.twitter.com/BQWbk8qqlu — UNICEF Italia (@UNICEF_Italia) January 13, 2022

Tesserato con la Roma dal 2017, Darboe ha esordito prima con la Primavera nel 2019 e poi il 2 maggio 2021 in Serie A nel match contro la Sampdoria. La sua prima maglia da titolare in campionato il 3 ottobre dello stesso anno contro l'Empoli. In questi giorni è impegnato con la propria nazionale in Coppa d'Africa.