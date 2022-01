Giovedì 13 Gennaio 2022, 11:19

I primi sforzi della Roma sul mercato sono stati fatti: Maitland-Niles e Sergio Oliveira, acquistati nelle prime battute di mercato, daranno a Mourinho una marcia in più per aggredire il quarto posto. Adesso, Tiago Pinto si concentrerà sulle uscite, ha già piazzato Villar e Mayoral al Getafe, Calafiori al Genoa e Reynold all’Anderlecht, giocatori praticamente bocciati da Mourinho (ad eccezione di Calafiori) e che contribuiscono ad abbassare il monte ingaggi. Nei prossimi 18 giorni proverà a trovare una sistemazione anche a Kumbulla (piace alla Fiorentina), Darboe (c’è il Pisa) e Diawara (in Coppa d’Africa è nel mirino del Valencia), senza scordare Fazio e Santon fuori rosa da settembre.

Roma, Oliveira si presenta: «Qui per portare esperienza e mentalità»

Roma, emergenza in difesa con il Cagliari. Spunta un altro positivo al Covid

Se tutti i tasselli dovessero incastrarsi, allora Pinto avrà margine per regalare allo Special One un altro calciatore: i profili su cui sta lavorando sono un difensore o un centrocampista. Per quanto riguarda il reparto arretrato c’è la necessità di sostituire Kumbulla con una riserva che sia pronta all’occorrenza a giocare nella difesa a tre, il nome caldo è quello di Gigot dello Spartak Mosca. A centrocampo, invece risulta difficile arrivare Ndombele: pagato più di 60 milioni dal Tottenham nel 2019, percepisce un ingaggio di 10 milioni di sterline a stagione, n caso di prestito la metà deve essere elargita ella Roma. Troppo, per adesso, sarebbe più saggio puntare su Kamara: il calciatore del Marsiglia ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e il costo del suo cartellino si aggira sui 10 milioni, cifra che sarebbe scalata dai riscatti di Pau Lopez (ufficiale) e Under. La concorrenza per il francese, però, è aggressiva perché piace anche Premier a Newcastle e West Ham.