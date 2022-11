Cristiano Ronaldo: «Il Manchester United mi ha tradito, non ho alcun rispetto per Ten Hag»

Cristiano Ronaldo spara a zero sul Manchester United e il suo allenatore, Erik Ten Hag. In un'intervista esclusiva a "Piers Morgan Uncensored" per The Sun, il campione portoghese ha ammesso: «Questo è il periodo più difficile della mia vita». Poi il duro attacco a squadra e allenatore: «Mi sento tradito dal Manchester United, non rispetto Ten Hag perchè lui non mostra rispetto verso di me. Mi sono sentito tradito, ho percepito che alcune persone non mi volevano, non solo quest'anno ma anche l'anno scorso. Se non mi rispetti, non ti rispetterò mai».

