Cristiano Ronaldo, per la stampa portoghese pronto a parlare con gli inquirenti americani

Cristiano Ronaldo si dice pronto a raccontare la serata con Kathryn Mayorga, la modella americana che a distanza di nove anni lo accusa di stupro. Secondo il quotidiano portoghese Correio da Manha, il calciatore avrebbe confidato ai suoi legali di essere pronto a sostenere la propria innocenza, in videoconferenza, anche di fronte agli inquirenti statunitensi. La sorella del campione, Katia Aveiro, continua intanto a difendere CR7. Dopo aver lanciato l'hashtag «justicacr7», con la foto del calciatore ritratto come superman, sul suo profilo Instagram la donna ha pubblicato la storia del cobra che vuole mangiare la lucciola. «Voglio farlo perché non posso sopportare di vederti brillare», spiega il serpente dando la morale al racconto, illustrato dall'immagine di un serpente nero che sta per inghiottire una innocua lucciola. © RIPRODUZIONE RISERVATA