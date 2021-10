Cristiano Ronaldo di nuovo papà? Dalla Spagna: «Georgina è incinta»

Giovedì 28 Ottobre 2021, 13:55 - Ultimo aggiornamento: 14:00

Georgina, influencer e compagna di Cristiano Ronaldo, è di nuovo incinta. Ad annunciarlo in esclusiva è "Hola!", rivista spagnolo specializzata in attualità. Per una delle coppie più famose del mondo, il bebé in arrivo sarebbe il quinto figlio dopo Cristiano Ronaldo jr., i gemelli Eva e Mateo e Alana Martina, e sarebbe anche il coronamento di un sogno per la modella che, solo a ottobre, sempre alla rivista, aveva detto che avrebbe voluto più figli: «Il mio desiderio di maternità è più forte di qualsiasi cosa».