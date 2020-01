Ci prova anche Diego Armando Maradona a scuotere il Napoli. «Cammina con i tuoi piedi. Gioca con l'anima! Forza Napoli Sempre», ha scritto su Instagram l'ex numero 10, ora allenatore del Gimnasia La Plata. El Pibe de Oro ha voluto esortare la squadra di Gattuso dopo la sconfitta al San Paolo per 2-0 con la Fiorentina con una foto “sentimentale” che lo ritrae in azione con la maglia azzurra in un vecchio match proprio contro la Viola.



