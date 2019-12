Coverciano, esami da direttore sportivo per Cassno e Lucarelli

Giornata di esami al Centro Tecnico Federale: sono tornati nelle aule di Coverciano gli aspiranti 'Direttori Sportivì per sostenere l'ultimo esame, la prova orale e la discussione della tesi: tra gli allievi gli ex giocatori Antonio Cassano, Alessandro Lucarelli e Sergio Pellissier oltre a Elisabet Spina, prima donna ad abilitarsi con il massimo dei voti come allenatrice professionista UEFA A, e l'ex consigliere del Settore giovanile e scolastico della Figc Simone Farina, che nel 2011 con la sua denuncia ebbe un ruolo determinante nell'inchiesta sul calcioscommesse. Il corso ha avuto un programma didattico di 144 ore complessive di lezione cominciato a Coverciano lo scorso 16 settembre.





© RIPRODUZIONE RISERVATA