al: il conto alla rovescia è partito. Dopo il blitz a Capri e il tour insullo yacht del presidente del, l'attaccante nigeriano è atteso in Italia per le visite mediche che anticipano la firma sul contratto quinquennale. Il club campano e la società francese stanno definendo in queste ore tutti i passaggi dell'affare più caro della gestione De Laurentiis: 60 milioni di euro (bonus inclusi) per il cartellino del giocatore, con Ounas (25 milioni) contropartita in un secondo momento. L'ultimo ostacolo riguarda le commissioni da riconoscere al nuovo agente del classe '98, William D’Avila, mentre i vecchi procuratori minacciano una causa. I discorsi tra i due club hanno coinvolto anche Gabriel: il difensore brasiliano è stato scelto dacome rinforzo per sostituire Koulibaly (il City fa sul serio).Ma prima di approfondire tutti gli altri argomenti, ilvuole annunciare la vendita di Osimhen: le scadenze economiche incombono e la cessione del bomber nigeriano (seguito anche dal Liverpool) è fondamentale per i conti della società.L'innesto di Osimhen rende molto felice Gattuso, sceso letteralmente in campo in queste settimane per la buona riuscita dell'affare. Il tecnico calabrese si conferma, quindi, sempre più decisivo sul mercato proprio nei giorni in cui De Laurentiis studia come blindarlo con un nuovo contratto. E non finisce qui perché il Napoli ha puntato anche il Mini Messi del Maiorca, Luka Romero. A soli 15 anni, il talento nato in Messico ha già conquistato le big spagnole come '