Fuga dalla Spagna su un aereo privato, per la festa di compleanno della fidanzata 18enne, nipote di Boris Yeltsin. Sembra la sceneggiatura dell’ennesimo sequel di “Una notte da leoni” e invece è la storia vera di Fedor Smolov, stella russa del Celta Vigo, che dopo aver richiesto e non ottenuto un permesso per fare rientro in patria, è partito lo stesso violando norme e quarantena (ad attenderlo al ritorno anche una multa dalla società) pur di riabbracciare la fidanzata neo maggiorenne Maria Yumasheva. “Vista la chiusura delle frontiere mi sono visto costretto a tornare in Russia per stare accanto alla mia famiglia - il messaggio social di Smolov -. Sono molto grato al Celta, che ho informato in ogni momento dei miei movimenti. Vi chiedo un po’ di comprensione, quando le cose miglioreranno sarà felice di rientrare”. Comprensione fino a un certo punto, perché in realtà da Vigo filtra un’altra versione: secondo AS il club non avrebbe mai concesso al giocatore il permesso di rientrare a Mosca, nonostante le ripetute richieste, una situazione controversa che probabilmente sarà chiarita al rientro del nazionale classe ‘90 in Spagna, dove lo aspetta una multa salata.

Ultimo aggiornamento: 11:46

