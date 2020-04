© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Dopo un mese di lockdown è previsto per oggi unL'obiettivo è preparare l'Italia adallentando, ove possibile, le misure di contenimento per l'emergenza Coronavirus.Nell'ultima settima ilimpone, infatti, una ponderata riflessione sulla linea da seguire. Diversi i temi sul tavolo di questo pomeriggio. Si parlerà di; della; della proposta di una; e ancora, l'introduzione dellladdove non sia possibile il distanziamento sociale."I dati che vediamo sono meno allarmanti e l'andamento che vediamo ci deve essere di conforto ma non ci deve far ridurre il livello di allarme" anche perché i risultati delle misure di contenimento e dei nostri sforzi sono sotto gli occhi di tutti" avverte ilA una settimana dallasembra, dunque, che si vada verso piccole riaperture parziali, non certo verso un ritorno alla normalità. Per quanto riguarda le modalitàAl momento l'indicazione che arriva dalè chiara: bisogna contemperare l'esigenza di continuare a contenere il virus con quella di ridare un minimo di respiro ad un'economia che rischia il default."Si tratterà di bilanciare l'importanza strategica di un'attività economica rispetto al rischio di diffusione dell'infezione – spiega- – Tutti noi vorremmo far ripartire le attività strategicamente molto importanti con zero rischi. Non so cosa verrà fatto ripartire, ma il ragionamento sarà di avere il massimo del beneficio socio-economico col mimino rischio".Il compito dispetterà a Conte. In questo scenario è molto probabile che dopo Pasqua si procederà gradualmente. Tra pochi giorni – secondo quanto ha annunciato il– saranno validati i test sierologici da utilizzare su larga scala, uno strumento che consentirà di mappare gli immunizzati che, in teoria, potrebbero tornare a uscire, almeno per qualche mese, senza essere un pericolo per sé e per gli altri. Gli altri criteri per consentire le prime riaperture sembra saranno quello delle aree geografiche, privilegiando quelle a minor diffusione, e quello dell'età, proteggendo e tenendo a casa gli anziani e le persone più fragili.Previsto, infine, l'utilizzo di mascherine nei luoghi pubblici e di lavoro dove non sarà possibile mantenere il distanziamento sociale.