Serie A, Valente: «Trovare soluzioni alternative per la ripresa del campionato»

«In questi giorni siamo assistendo un confronto serrato tra il Comitato Tecnico Scientifico e la Figc per stilare un protocollo condiviso che possa garantire la ripresa del campionato, ovviamente nella massima sicurezza. Ma gli ostacoli non sono pochi, come la questione della responsabilità civile e penale dei medici sportivi o la messa in quarantena dell'intera squadra nel caso di un calciatore positivo al Covid-19: se al primo contagio -cosa che plausibilmente accadrà - si deve bloccare tutta la squadra, è evidente che a queste condizioni il campionato di calcio non ripartirà. Per questo credo sia necessario trovare soluzioni alternative a quelle prospettate guardando a tutti gli altri Paesi europei che proprio in questi giorni hanno annunciato la ripartenza. Dobbiamo battere tutte le piste possibili per far ripartire quel che rappresenta un'enorme industria che genera spettacolo e intrattenimento dando lavoro a oltre 120mila persone. Il calcio, piaccia o meno, rappresenta un asset fondamentale del Sistema Paese a livello sportivo, economico e sociale e come tale va trattato». Lo dichiara Simone Valente, deputato del MoVimento 5 Stelle, a margine dell'informativa urgente del ministro Spadafora in Parlamento.

