La Ligue1 sceglie i verdetti del campo: Psg campione di Francia. Il Tolosa fa ricorso

La Francia va controcorrente e, mentre gli altri campionati interrotti – vedi l'Olanda – hanno scelto semplicemente di annullare la stagione, decide di certificare i verdetti del campo, seppur parziali. La Lega calcio francese ha dichiarato definitivamente chiuso il campionato di Ligue 1 ed ha attribuito il titolo al Paris Saint-Germain, che era primo con 12 punti di vantaggio sul Marsiglia e una partita in meno dopo 28 giornate. I parigini conquistano così il nono titolo della loro storia. Insieme con il Psg Marsiglia e Rennes andranno in Champions League. Lille, Nizza e Reims in Europa League. Infine Lens e Lorient salirebbero in Ligue1 prendendo il posto di Tolosa e Amiens, retrocesse in Ligue2. Il Tolosa, che al momento dell'interruzione era ultimo in classifica con soli 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 21 sconfitte) , annuncia tramite il suo presidente Olivier Sadran che farà ricorso in tribunale.

