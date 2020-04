In Olanda vince il virus: campionato chiuso e niente scudetto

L'Olanda chiude il suo campionato di calcio, e non assegna lo scudetot né retrocede alcuna squadra: primo tra i massimi tornei di Europa, l'Eredivisie si ferma definitivamente a causa dell'emergenza coronavirus. La Lega calcio olandese ha annunciato che la stagione non sarà completata e non sarà assegnato lo scudetto. Inoltre non ci saranno né promozioni, né retrocessioni mentre, secondo le linee guida della Uefa, i posti per le coppe europee sono stati decisi sulla base della classifica attuale. Prima dell'Olanda, in Belgio la Lega aveva consigliato la fine del campionato locale, ma la decisione definitiva era stata rimandata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA