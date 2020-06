Conte non ci sta: «L'Inter ha dominato: meritavamo la finale»

«Si può migliorare, è chiaro - aggiunge -, ma la prestazione dell'Inter mi è piaciuta. Sono soddisfatto, i ragazzi avrebbero meritato di giocare la finale. Il Napoli si è chiuso e, in queste situazioni, non è mai facile. Però, siamo riusciti ugualmente a creare tantissimo. Sono contento per Eriksen, che si sta integrando. Alla fine i numeri dicono che abbiamo tirato 17 volte in porta e il loro portiere ha fatto 10 parate. Questi sono fatti». ​



«Nelle due partite meritavamo molto di più, stasera ho pochissimo da rimproverare ai miei giocatori, non posso chiedere di più. Siamo stati aggressivi e creato tanto, dovevamo essere più cattivi. Ospina ha compiuto grandissime parate ed è stato il migliore in campo. Dispiace per il gol subito, ma la strada è questa. La partita l'abbiamo fatta noi e concesso un gol che lascia un pò d'amaro in bocca». Così Antonio Conte, allenatore dell'Inter, parlando ai microfoni della Rai dopo il pari di Napoli.

