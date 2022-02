Spezia-Fiorentina 1-2, colpaccio della squadra di Italiano: decide Amrabat all'89'

A Firenze ci hanno messo solamente una partita a dimenticare Vlahovic, quella contro la Lazio. Poi la squadra di Italiano si è messa alle spalle l’addio dell’attaccante passato alla Juventus piazzando due vittorie di fila: la prima in Coppa Italia contro l’Atalanta in trasferta, la seconda stasera sempre lontana dal Franchi contro lo Spezia. Vincono i viola (1-2) grazie alla rete di Amrabat: il centrocampista prima apre un’autostrada ad Agudelo nell’unico errore della sua partita, poi per farsi perdonare decide di mettersi in proprio. Botta dal limite dell’area, Provedel non ci arriva, e tre punti pesantissimi per la Fiorentina, che adesso è a un punto dalla Roma. La vittoria è meritata. La truppa di Italiano gioca bene, sbaglia anche un rigore con Piatek all’alba della partita (palo del centravanti, al primo errore dal dischetto in Serie A), e poi passa sempre con l’ex Genoa e Milan al tramonto della prima parte di gara. Tocco a porta vuota e la Fiorentina chiude avanti al 45’.

APPROFONDIMENTI SERIE A Allegri: «Con l'Atalanta scontro diretto» IL RECUPERO Lazio, Immobile c'è SPORT Video SERIE A Foto

Biraghi nella ripresa cerca il gol direttamente da calcio d’angolo ma centra la traversa. Ne colpirà in pieno un'altra l'esterno viola. La squadra di Italiano è padrona del campo e della partita, ma non riesce a chiuderla. E lo Spezia di Thiago Motta non dà mai la sensazione di poterla riprendere. Servirebbe un episodio, che arriva puntuale. Amrabat s’addormenta, Agudelo ne approfitta, si fa tutto solo metà campo palla al piede, e davanti a Terracciano è tranquillo: sinistro a incrociare e pari. Thiago Motta ci crede al ribaltone e non fa nulla per nasconderlo. Ma la vuole vincere anche Italiano che per la prima volta torna nel suo ex stadio. Dentro Cabral e Saponara. Il coraggio paga, perché Saponara prima ci prova col destro dal limite, rimpallato, poi apparecchia per Amrabat che fulmina Provedel. Lo Spezia non ha più tempo per cercare la rimonta. E la Fiorentina passa.