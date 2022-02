Juventus, Allegri: «Con l'Atalanta scontro diretto, loro una squadra arrabbiata»

Evidentemente il rischio di mirare troppo in alto è concreto, se Max Allegri nelle ultime settimane non perde occasione di abbassare il tiro della Juventus. «Non abbiamo ancora fatto nulla, la sfida contro l’Atalanta è uno scontro diretto per il quarto posto ma non è decisiva. Dobbiamo fare un passo alla volta: l’obiettivo è entrare tra le prime 4, anche perché le 3 davanti hanno troppo vantaggio. L’Inter potenzialmente ha 11 punti di vantaggio, è troppo difficile».

«Gasperini l'uomo in più»

«L’Atalanta sarà arrabbiata dopo l’eliminazione in Coppa Italia. Ma Gasp ha fatto un lavoro straordinario, sono anni che giocano per le prime posizioni. Merito suo, e della società: ha tirato fuori il massimo dai suoi calciatori».

Tridente Dybala-Vlahovic-Morata

«Mancava un giocatore con le caratteristiche di Vlahovic e gli altri, Dybala compreso, ne traggono giovamento. Il tridente può essere schierato come no. Lo valuterò oggi perché i giocatori hanno fatto più partite». «Bisogna migliorare singolarmente, nell’ultimo passaggio. Contro il Sassuolo abbiamo commesso errori che non dobbiamo fare. Domani sarà una partita completamente diversa».