Juventus, Cobolli Gigli accusa: «Un errore scegliere Agnelli come presidente, ha sbagliato tutto»

A pochi giorni dal ricorso presentato al Tar da Andrea Agnelli, che contesta i due anni di squalifica per il processo plusvalenze, a scuotere l'ambiente Juve sono arrivate le parole di Giovanni Cobolli Gigli: «Francamente penso che la Juventus negli ultimi anni abbia commesso una serie di errori che personalmente ritengo gravissimi. Dall'acquisto di CR7, all'uscita di Marotta dalla società e con Paratici che non ha combinato nulla di giusto» - ha detto a Cusano Italia Tv l'ex presidente bianconero - «Un errore della società è stato quello di scegliere come presidente Agnelli. Lui ha creato una sorta di tensione nella squadra».

Accuse anche all'ex vicepresidente del club, Pavel Nedved: «Pavel è stato uno dei più grandi campioni del club, ma nella funzione di vicepresidente non funzionava perché non possedeva la diplomazia necessaria per tale ruolo».

Tra le colpe di Agnelli, secondo Cobolli Gigli, anche la vicenda Superlega: «In futuro il progetto potrebbe essere valido, ma su un piano che coinvolga le migliori squadre, non necessariamente le stesse, per poter offrire un calcio ancora più bello. Il problema è 'come' il progetto sia stato presentato dal presidente Agnelli, il quale ha commesso un errore».

Infine un augurio per il futuro: «Spero che la squadra riparta nel migliore dei modi la prossima stagione. Anzi, credo che in questo momento la Juventus si stia finalmente facendo un bagno di umiltà che avrebbe dovuto fare già qualche anno fa».