Chef Correa chiama Vazquez: «Vieni alla Lazio e ti cucino quello che vuoi»

Cucina e mercato al tempo del Coronavirus. Joaquìn Correa si riscopre chef e “direttore sportivo” nella sua abitazione di Roma Nord. Lontano dalla moglie Desirèe, rimasta in Argentina, “El Tucu” si cimenta ai fornelli con le empanadas, dei fagottini di pasta a forma di mezzaluna con un ripieno saporito e speziato di carne o pesce. «Passando il tempo durante la quarantena», scrive su Instagram “El Tucu”. Un piatto riuscito alla perfezione, stando alle foto pubblicate dall’attaccante sui social. Tanti i messaggi e i “mi piace” per il numero 20 biancoceleste. «Li voglio assaggiare», chiede lo chef stellato Giuseppe Di Iorio. «Che livello!», commenta Franco Vazquez, attaccante 31enne del Siviglia, suo ex compagno di squadra. Un attestato di stima apprezzato da Correa, che replica: «Amico, vieni alla Lazio, che ti preparo tutto quello che vuoi». Insomma, aspettando una vera e propria trattativa, che al momento non sembra nei piani della Lazio, “El Tucu” prova a prendere “El Mudo” per la gola.