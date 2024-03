Real Madrid-Lipsia, Manchester City-Copenaghen e le altre: dove vedere le partite di Champions League

Stasera la Lazio scende in campo contro il Bayern Monaco all'Allianz Arena per ottenere un passaggio del turno in Champions League molto importante. Oltre ai biancocelesti, però, ci sono anche altre tre partite da assistere tra oggi e domani. In contemporanea a Immobile e compagni c'è Real Sociedad-Paris Saint-Germain, mentre domani ci sono Manchester City-Copenaghen e Real Madrid-Red Bull Lispia. Proprio quest'ultima si è conclusa tra le polemiche, con un gol annullato ai tedeschi che secondo i tifosi era più che regolare.

