Calcio, cessione della Fiorentina: incontro tra Commisso e i fratelli Della Valle a Milano

Sono ore decisive per la cessione della Fiorentina. Il vertice è appena iniziato. La trattativa, come previsto, a Milano: Rocco Commisso si è presentato alle 12.45 nella sede della Tod's per incontrare i fratelli Della Valle e ultimare così il passaggio di proprietà del club viola. L'arrivo dell'imprenditore italo-americano, da domenica sera a Milano, era stato anticipato di circa un'ora dal suo braccio destro, Joe Barone. All'incontro, assieme a Diego e Andrea Della Valle, è presente anche Mario Cognigni, presidente della Fiorentina.





