Il Catania ha esonerato il tecnico Andrea Sottil dopo la sconfitta di ieri per 2-0 contro la Viterbese Castrense. Il club siciliano ha ringraziato Sottil «per l'impegno profuso e con l'augurio delle migliori fortune personali e professionali». La classifica di Serie C vede la squadra etnea in quarta posizione nel girone C con 50 punti dopo 26 giornate con un bilancio di 15 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte.





