Padova-Catania, scontri tra tifosi durante la finale di Coppa Italia di Serie C

Continua la violenza negli stadi. Protagonisti, questa volta, un gruppo di ultras siciliani, che durante la finale di andata di Coppa Italia di Serie C tra Padova e Catania hanno sfondato il cancello del proprio settore per lanciare fumogeni e distruggere gli striscioni dei tifosi avversari. Immediato l'intervento della polizia, che in pochi minuti ha riportato la calma allontanando una decina di tifosi catanesi.