Castellanos, visite mediche con la Lazio: l'attaccante è pronto a firmare un quinquennale

È il giorno del nuovo acquisto della Lazio. Per Valentín Castellanos è arrivato il momento dei primi accertamenti medici. Il nuovo attaccante biancoceleste infatti si è presentato attorno alle ore 8 al Paideia International Hospital per svolgere le visite mediche di rito.

Lazio, Castellanos raggiunge Immobile. Colpo nella notte di Lotito: «Ho preso un fenomeno vero»

L’ormai ex Girona e New York City FC arriva nella Capitale per circa 20 milioni di euro compresi i bonus ed è pronto a firmare un contratto quinquennale a 1,8 milioni. “Taty” - questo il suo soprannome - metterà tutto nero su bianco a Formello solo dopo l’iter delle visite, che svolgerà prima in Paideia per poi spostarsi all’Isokinetic. In serata il calciatore è atteso agli ordini di Sarri ad Auronzo di Cadore per iniziare definitivamente la sua esperienza con la Lazio.